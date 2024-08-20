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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

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Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. Gerek akademik ve idari personel gerekse kamu kurumu yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Rektör Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek tebrik dileklerini iletmeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor. Gerek akademik ve idari personel gerekse kamu kurumu yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Rektör Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek tebrik dileklerini iletmeye devam ediyor.

Rektörlük görevine atanması sonrasında üniversitenin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmaların toplumsal kalkınmayı önceleyen ve sorunlara çözüm ürütecek nitelikte olması gerektiğine vurgu yaparak, bilimsel bilginin toplum yararına kullanılmasının önemine değindi.

Misafirleri ile tek tek ilgilenen ve üniversitenin geleceğine ilişkin plan ve projelerinden bahseden Rektör Hacımüftüoğlu: "Rektör olarak, üniversitemizde bilimsel çalışmaların sadece akademik yayınlar ve patentlerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda somut ürünlerle de taçlandırılması gerektiğine inanıyorum. Bilimsel bilginin toplum yararına dönüştürülmesi, üniversitelerin en önemli görevlerinden biridir. Bu doğrultuda, araştırma faaliyetlerimizin, yenilikçi ürünler geliştirmeye ve bu ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik olarak desteklenmesini sağlayacağız. Akademik başarıyı sadece yayın ve patent sayısıyla değil, ortaya konulan ürünlerin ekonomik ve toplumsal etkisiyle de değerlendiren bir yaklaşımı üniversitemize kazandıracağız. Böylece, üniversitemiz bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra, bu bilgiyi pratiğe dökerek topluma doğrudan katkı sunan bir merkez haline gelecektir" dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel çalışmalara hız vereceğiz"

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, üniversitenin sosyal bilimler alanında da önemli projelere imza atacağını vurgulayarak, şunları ekledi: "Üniversitemizin, yalnızca pozitif bilimler alanında değil, aynı zamanda sosyal bilimler alanında da hem Erzurum'a hem de ülkemize önemli katkılar sunabilecek bir konumda olduğunu biliyoruz. Hem bu misyonu geliştirmek hem de dünya üniversiteleri ile rekabet edecek düzeye gelmek adına bilimsel çalışmalarımıza hız vereceğiz. Sosyal bilimler, toplumsal sorunların analiz edilmesi, kültürel değerlerin korunması ve insan davranışlarının daha iyi anlaşılması gibi alanlarda kritik bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, üniversitemizde sosyal bilimler araştırmalarını destekleyerek, şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten projeler geliştireceğiz. Üniversitemiz, sosyal bilimler alanında yürütülecek çalışmalarla, toplumsal gelişime rehberlik eden, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunan ve kültürel zenginliğimizi güçlendiren bir merkez olacaktır."

Atatürk Üniversitesinin yeni dönemde hem bilimsel hem de toplumsal alanda önemli adımlar atacağını belirten Hacımüftüoğlu, bu doğrultuda akademik ve idari personelin de katkılarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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