Atatürk Üniversitesi Rektörü'nden Trafik Kazası Geçiren Öğrenciye Ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine kayıt yaptırmak üzere ailesiyle birlikte çıktığı yolculukta trafik kazası geçiren Dilay Anataca'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dün Erzurum'a 35 kilometre mesafede Çiğdemli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Dilay Anataca, yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yaralı öğrenciyi hastanede ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Gereken her türlü desteği sağlayacağımız kıymetli yavrumuzun tüm ihtiyaçlarını giderecek ve sağlıklı bir şekilde taburcu olması için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle tekrar Dilay kardeşime ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ERZURUM