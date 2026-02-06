Haberler

Hacımüftüoğlu: "Birlik ve beraberlik ruhunu da tüm dünyaya gösterdik"

Hacımüftüoğlu: 'Birlik ve beraberlik ruhunu da tüm dünyaya gösterdik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerle ilgili anma mesajı yayınlayarak, milletin dayanışma ruhunu vurguladı ve hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili anma mesajı yayınladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yayınladığı mesajda "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, aziz milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan, ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin yaralandığı ve milyonlarca insanımızın yuvasız kaldığı bu büyük afet, hepimizin yüreğinde derin bir acı ve tarifsiz bir hüzün bırakmıştır" dedi.

"Katkı sunmaya devam ediyoruz"

Aradan geçen zamana rağmen kaybettiğimiz canların acısını ilk günkü tazeliğiyle hissetmeye devam edildiğini ifade eden eden Hacımüftüoğlu, "Milletçe yaşadığımız bu büyük imtihanı unutmadan, unutturmadan hatırlıyoruz. 6 Şubat depremleri, sadece büyük bir yıkımı değil; aynı zamanda milletimizin zor zamanlarda sergilediği eşsiz dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu da tüm dünyaya göstermiştir. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve gönüllülerimiz ilk andan itibaren büyük bir dayanışma ruhuyla hareket etmiş; afetzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için imkanlarını seferber etmiştir. Atatürk Üniversitesi olarak; bilimsel araştırmalarımız, akademik birikimimiz ve toplumsal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda afetlere hazırlık, risk azaltma ve farkındalık oluşturma çalışmalarına kararlılıkla katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin; bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu