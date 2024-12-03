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Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Fakülteleri Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Fakülteleri Ziyaret Etti
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tıp ve Hukuk Fakülteleriyle başlattığı birim ziyaretlerinde, üniversitenin geleceği ve akademik başarılar üzerine yeni stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Ziyaretler, üniversite yönetimi ile fakülteler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, birim ziyaretlerine Tıp ve Hukuk Fakülteleriyle başladı.

Üniversite yönetimi ile fakülteler arasında iletişimi güçlendirmek, akademik ve idari personelin taleplerini doğrudan dinlemek ve ortak akıl oluşturmak amacıyla başlatılan bu ziyaretlerde, üniversitenin mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Fakülte yöneticileri, akademik ve idari personelle bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, üniversite yönetiminin yeni dönem vizyonunu anlatarak, bu vizyonun hayata geçirilmesinde tüm birimlerin rolüne dikkat çekti. Ziyaretlerde, fakültelerin akademik başarılarının artırılması, öğrenci memnuniyetinin sağlanması, fiziki altyapının geliştirilmesi ve projelere yönelik yeni iş birliklerinin kurulması gibi başlıklar masaya yatırıldı.

"Hedefimiz Daha Güçlü Bir Atatürk Üniversitesi"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin daha rekabetçi ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum haline gelmesi için stratejik bir yol haritası hazırladıklarını ifade etti. Göreve başlar başlamaz, ihtiyaçların ve önceliklerin belirlendiği kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemizin güçlü yönlerini daha da ileri taşırken, eksik gördüğümüz alanları hızla iyileştireceğiz. Bu süreçte her birimimizin katkısı büyük önem taşıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı uygulamaları inceleyerek, Atatürk Üniversitesine entegre edeceğiz. Özellikle uluslararası arenada tanınan bilim insanlarını üniversitemize davet ederek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi güçlendireceğiz. Kendi bilim insanlarımızı da yurt dışına göndererek, hem akademik iş birliklerini artırmayı hem de yeni teknolojilere hızla uyum sağlamayı hedefliyoruz."

Bilimsel Araştırmalara Tam Destek

Üniversitenin bilimsel altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Hacımüftüoğlu, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin bütçesini genişlettiklerini duyurdu. Bu bütçe sayesinde, Erzurum ve bölgenin sorunlarına çözüm üretecek projelerle birlikte, ülke genelinde stratejik öneme sahip çalışmalara öncelik verileceğini belirtti. Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin her türlü bilimsel faaliyette destekleneceğini ifade ederek, bilimsel üretkenliğin artması için gereken tüm imkanların sağlanacağını dile getirdi.

"Başarı Birlikte Çalışarak Gelecek"

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasında mutlu ve verimli bir çalışma ortamının önemine de dikkat çekti. Üniversitenin başarısının, tüm mensuplarının katkısıyla mümkün olacağını belirten Hacımüftüoğlu: "Her bir mensubumuzun daha mutlu ve verimli çalışması için gerekli adımları atacağız. Bu doğrultuda hem akademik hem de idari personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir. Birlikte çalışarak, Atatürk Üniversitesini daha ileri bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler Devam Edecek

Tıp ve Hukuk Fakültelerinin ardından diğer fakülte ve birimlerle de benzer toplantılar gerçekleştirilecek. Akademik ve idari personelin sorularının yanıtlandığı, öneri ve taleplerinin değerlendirildiği ziyaretlerin, tüm üniversite genelinde istişare kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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