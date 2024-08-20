Atatürk Üniversitesi Rektörü Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye gerçekleştirdi.

Vali Çiftçi, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'nu makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında Erzurum'un geleceğine yönelik projeler, üniversite-şehir iş birliği ve bölgesel kalkınma konularında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri, üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi oldu. Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Üniversitenin bilimsel araştırmalar, toplumsal hizmetler ve yenilikçi projelerle Erzurum halkına daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade eden Hacımüftüoğlu, bu süreçte Valilik ile yakın ilişkiler içinde olacaklarını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi ise Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve bölge için taşıdığı önemi vurguladı. Vali Çiftçi, üniversitenin kentin kalkınmasındaki rolünün büyük olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesinin projelerine tam destek vereceklerini ve bu projelerin hayata geçirilmesi için Valilik olarak gereken her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Ayrıca, üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin sadece akademik alanda değil, kültürel ve sosyal projelerle de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Teknolojik Altyapımızı Erzurum'un Hizmetine Sunmaya Hazırız"

Görüşmede, Erzurum'un ve Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasına yönelik projeler ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin sahip olduğu bilimsel ve teknolojik altyapıyı Erzurum'un hizmetine sunmaya hazır olduklarını belirterek bölgenin kalkınmasına yönelik projelerde Valilikle ortak hareket edeceklerini söyledi.

Vali Çiftçi, üniversitenin bu yöndeki girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade erek, Erzurum'un kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü projeyi destekleyeceklerini s. Ayrıca, üniversite ve yerel yönetimlerin ortak çalışmaları sayesinde Erzurum'un bölgesel misyonunun daha da güçleneceğini dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, Vali Çiftçi'ye nazik kabullerinden dolayı teşekkür ederek, üniversite ve Valilik arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. Vali Çiftçi ise Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, Erzurum'un ve bölgenin geleceği için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. - ERZURUM