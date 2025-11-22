Atatürk Üniversitesi QS Sustainability 2026'da Yükseliş Gösterdi

Atatürk Üniversitesi ; çevresel, yönetişimsel ve toplumsal sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren QS Sustainability 2026 sonuçlarında dikkat çeken bir yükseliş kaydederek uluslararası alanda konumunu güçlendirdi. Bu doğrultuda ilk kez 2025 yılında QS (Quacquarelli Symonds) sıralamasına giren Atatürk Üniversitesi, 2026 sıralamasında da önemli bir başarı gösterdi.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde sıralamaya girme başarısı gösteren yalnızca 1994 üniversite arasında 931'inci olurken, Türkiye'den listeye dahil olan 53 üniversite arasında 20'nci sırada yer aldı. Üniversite, geçen yılki 1251-1300 bandındaki konumundan önemli bir sıçrama gerçekleştirerek başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükseltmiş oldu.

Çevresel Sürdürülebilirlikte Önemli İlerleme

Sürdürülebilirlik kriterleri arasında özel bir ağırlığa sahip olan Environmental Sustainability (Çevresel Sürdürülebilirlik) alanında Atatürk Üniversitesi, 862 puanlık performansıyla dikkat çekti. Çevre yönetim süreçleri, enerji verimliliği uygulamaları, yeşil dönüşüm adımları ve sıfır atık yaklaşımını destekleyen projeler, üniversitenin bu alandaki yükselişine önemli katkı sağladı. Atatürk Üniversitesi, yürüttüğü sürdürülebilir kampüs stratejileriyle son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı başardı.

Bilgi paylaşımında güçlü performans

Knowledge Exchange (Bilgi Paylaşımı) göstergesinde 554 puan alarak öne çıkan Atatürk Üniversitesi, üniversite-sektör iş birlikleri, teknoloji transferi, yerel yönetimlerle yürütülen projeler ve topluma katkı odaklı çalışmalar sayesinde bu alanda güçlenen bir profil sundu. Sürdürülebilirlik temelli Ar-Ge süreçleri ve sosyal katma değer oluşturan faaliyetler, üniversitenin bu kategorideki ivmesini destekledi.

Yönetişim ve çevresel etkide istikrarlı çıkış

Üniversitenin önemli bir başarı sergilediği bir diğer alan ise Governance (Yönetişim) oldu. Atatürk Üniversitesi, 998 puanla yönetişim kategorisinde güçlü bir performans göstererek şeffaflık, hesap verebilirlik, etik yönetim ve katılımcı karar mekanizmalarını ön plana çıkaran uygulamalarını uluslararası değerlendirmede görünür kıldı. Environmental Impact (Çevresel Etki) kategorisinde ise 953 puan alan üniversite; ekosistem koruma çalışmaları, yeşil alan yönetimi, doğa odaklı kampüs politikaları ve çevresel iyileştirme uygulamalarıyla sürdürülebilirlik yaklaşımını pekiştirdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu yükseliş, sürdürülebilir bir gelecek için attığımız adımların karşılığıdır"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açıklanan sonuçları değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "QS Sustainability 2026 sonuçlarında elde ettiğimiz yükseliş, çevresel duyarlılığımızı, yönetişimsel şeffaflığımızı ve topluma katkı misyonumuzu güçlendiren bütüncül çalışmalarımızın bir yansımasıdır. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına attığımız adımların uluslararası ölçekte karşılık bulması bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Artan üniversite sayısına rağmen istikrarlı yükseliş

Bu yıl sıralamaya dahil edilen üniversite sayısında önemli bir artış yaşanmasına rağmen Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilirlik göstergelerindeki ilerlemesini sürdürerek hem ulusal hem de global ölçekte güçlü bir konum elde etti. Üniversite, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik odaklı projelerini daha da geliştirerek performansını artırmayı hedefliyor. - ERZURUM