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Atatürk Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST Finaline Katılmaya Hak Kazandı

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Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında başarı elde etti ve TEKNOFEST finaline katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına katılan Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bu yıl bir kez daha adından söz ettirdi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya 2024 yılında yapılan proje başvuruları, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 9 alanda toplam 90 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Hazırlanan Projeler, Final Yarışmalarına Katılmaya Hak Kazandı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 4 projenin 3'ü, söz konusu 90 proje arasına girme başarısını göstererek gurur kaynağı oldu.

Ali Mohammadalizadeh tarafından hazırlanan Kripto Para Ticareti İçin Kullanıcı Merkezli Akıllı Strateji ve Risk Yönetimi Sistemi projesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde final yarışmasına davet edilen 10 projeden birisi, Yusuf Yardımcı ve Cengiz Güngör tarafından hazırlanan Boğulma Tehlikesini Tespit Edebilen Yapay Zeka Destekli Akıllı Yüzücü Bilekliği projesi, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde final yarışmasına davet edilen 10 projeden birisi ve Fatma Çelik ile Almira Yaren Karadeniz tarafından hazırlanan Basınç Haritalama Yöntemiyle Koyunlarda Topallığı Tespit Edebilen Yeni Nesil Bir Sistem projesi ise Gıda ve Tarım kategorisinde final yarışmasına davet edilen 10 projeden birisi oldu.

11 Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Yarışması Değerlendirmeleri sonucu, dereceye giren (birinci, ikinci ve üçüncü) projelere ödülleri, TEKNOFEST 2024 etkinliğe kapsamında takdim edilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan proje danışmanı Doç. Dr. Deniz Dal, öğrencilerinin geçmiş yıllarda aynı projede bölge ve final yarışmalarında aldıkları derecelere bu yıl yenilerini katacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı. Elde edilen başarıların bölüm, fakülte ve üniversite adına gurur kaynağı olduğunu aktaran Deniz Dal; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler'e ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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