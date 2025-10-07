Haberler

Atatürk Üniversitesi'nden Sınavsız İkinci Üniversite İmkanı

Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi, Sınavsız İkinci Üniversite uygulaması ile öğrencilere ve mezunlara yeni bir diploma alma fırsatı sunuyor. Başvuru süreci devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine ve mezunlarına kariyerlerini güçlendirecek yeni bir imkan sunuyor. "Sınavsız İkinci Üniversite" uygulaması kapsamında, farklı alanlarda ikinci bir diploma sahibi olmak isteyenler için başvuru ve kayıt süreci devam ediyor.

Bu kapsamda; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da ön lisans programından mezun olan, öğrenciliği devam eden veya yeni kayıt yaptıran adaylar, aynı alanda olmamak kaydıyla Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilecek. Lisans mezunları veya öğrencileri, ikinci üniversite olarak lisans ya da ön lisans programlarını tercih edebilirken; ön lisans mezunları veya öğrencileri yalnızca ön lisans programlarına başvurabilecek.

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde mevcut bir programa kayıtlı olan öğrenciler ise sınavsız ikinci üniversiteye başvurabilmek için mevcut programlarından mezun olmaları ya da kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca daha önce herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olan adaylar, sınavsız ve belge göndermeksizin kayıt yaptırma hakkına sahip oluyor.

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında materyal ücreti ödeme ve kesin kayıt işlemleri 10 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Atatürk Üniversitesi, sunduğu bu fırsat ile öğrencilerine yeni ufuklar açmayı, farklı disiplinlerde bilgi ve beceri kazandırarak onların geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
