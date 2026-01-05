Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları bursluluk sınavı, yoğun katılımla gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavı, iki gün boyunca yoğun katılımla başarıyla tamamlandı. 4, 5, 6 ve 7. sınıf düzeyindeki toplam 3000 öğrencinin katılım gösterdiği sınavda, öğrenciler ve veliler Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarında misafir edildi.

Zorlu kış şartları ve dondurucu soğuklara rağmen sınava gösterilen yoğun ilgi, eğitime duyulan güvenin ve inancın somut bir göstergesi oldu. Öğrencilerin sınavlarını rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda tamamlayabilmeleri için tüm hazırlıklar titizlikle gerçekleştirilirken, sınav süreci boyunca okul yönetimi ve görevli ekipler büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdü.

"Eğitimde Fırsat Eşitliğini Esas Alan Bir Yönetim Anlayışıyla Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bursluluk sınavına gösterilen yoğun katılımın kendilerini son derece memnun ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Atatürk Üniversitesi olarak, eğitimi yalnızca akademik bir süreç değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Özel Vakıf Okullarımızda düzenlenen bu bursluluk sınavına öğrencilerimizin ve velilerimizin yoğun ilgisi, doğru bir eğitim anlayışıyla ilerlediğimizin önemli bir göstergesidir. Zorlu hava koşullarına rağmen ortaya konulan bu teveccüh, bizleri daha nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmaya teşvik etmektedir."

Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ise, vakıf okullarına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'a değer katan; çağın gerekliliklerine uygun, güçlü ve nitelikli bir eğitim kurumu olma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Bursluluk sınavına katılım sağlayan tüm öğrencilere ve velilere teşekkür eden Karagülle, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar dilerken, eğitimde fırsat eşitliğini esas alan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının, bu anlayış doğrultusunda nitelikli eğitim vizyonunu geleceğe taşımaya devam edeceğini vurguladı. - ERZURUM