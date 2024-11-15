Atatürk Üniversitesi'nde Nanoteknoloji ve Omiks Konferansı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; Tıp Fakültesi ile Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, geleceğin bilim alanlarına ışık tutacak olan "Nanoteknoloji, Nanotıp ve Omiks" konulu bir konferans düzenlendi.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen etkinlik, akademik çevreler ve öğrenciler tarafından ilgi gördü. Programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra, sempozyumun davetli konuşmacıları Prof. Dr. İsmail Öçsoy ve Doç. Dr. Basri Gülbakan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'da böylesi önemli bir konu üzerine düzenlenen etkinliğin gurur verici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, nanoteknoloji ve omiks alanlarının tıp ve bilim dünyasında çığır açan gelişmeler sunduğunu vurgulayarak, bu konulara öğrencilerin ilgisini çekmenin önemine değindi. "Üniversite olarak gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak ve yeni nesil teknolojilere dair farkındalıklarını geliştirmek için bu tarz etkinlikleri destekliyoruz" diyen Hacımüftüoğlu, etkinliğin bilim dünyasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Nanoteknolojinin Geleceği Üzerine Çarpıcı Sunumlar

Konferansın ilk konuşmacısı olarak kürsüye çıkan Prof. Dr. İsmail Öçsoy, "Nanomalzemeler Çağı ve Nano Tıp" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öçsoy, nanoteknolojinin tıp alanında sunduğu çözümleri ve gelecekte sağlık sektörünü nasıl dönüştüreceğini detaylandırarak, nano boyuttaki malzemelerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti. Nanoteknolojinin, özellikle kanser tedavisi ve ilaç taşıma sistemlerinde sunduğu avantajları paylaşan Öçsoy: "Geleceğin tedavi yöntemlerinde nanoteknoloji ön planda olacak ve bu gelişmeler sayesinde hastalıkların teşhis ve tedavisi çok daha etkili bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Yeni Nesil Analizler, Kalıtsal Hastalıklara Yeni Çözümler Sunuyor

Etkinlikte ikinci konuşmayı yapan Doç. Dr. Basri Gülbakan ise: "Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Yeni Nesil Omiks Analizler" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde omiks analizlerin rolünün giderek arttığını belirten Gülbakan, bu yeni nesil analizlerin, hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılmasına olanak tanıdığını ifade etti. "Omiks teknolojisi sayesinde, hastalıklara yönelik çok daha spesifik ve kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilebiliyor" diyen Gülbakan, özellikle kalıtsal metabolik hastalıkların çözümünde omiks analizlerin sunduğu avantajları vurguladı.

"Bilimin Geleceği İçin Yeni Nesil Teknolojilerle İleriye Yürüyoruz"

Konferansın sonunda bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak bilimin geleceğine yön veren konuları gündeme taşımanın ve bu alanlardaki gelişmeleri öğrencilerle buluşturmanın önemine dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, "Nanoteknoloji, nanotıp ve omiks gibi bilim dalları, yalnızca tıbbın değil tüm insanlığın geleceğini şekillendirecek potansiyele sahip. Bu konular üzerine düşünmek, araştırmak ve gençlerimizi bu alanlara yönlendirmek bizler için bir sorumluluk" diyerek, konferansın öğrencilerin bilimsel farkındalıklarını artırma açısından değerli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen bu anlamlı konferans, katılımcılara nanoteknoloji ve omiks alanındaki son gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi sunarken, genç bilim insanlarına da ilham kaynağı oldu. Bilim dünyasına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - ERZURUM