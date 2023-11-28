Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi'nde izleme ve değerlendirme toplantıları devam ediyor

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın başkanlığında Mavi Salonda sürdürülen İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştiriyor.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen toplantıda Rektör Çomaklı ve yönetim ekibi, sabah Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğleden sonra ise Veteriner Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Birim yöneticileri ve yardımcılarının gerçekleştirdikleri sunumlar; Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda gelişme ve tıkanmalar da izleniyor.

Fakülte ve meslek yüksekokullarında yapılan çalışmaların geri dönüşlerini almak üzere dekanlar ve müdürlerle bir araya gelerek belirlenen yol haritasına yönelik gidişatın ne aşamada olduğunun gözlemleneceğini aktaran Rektör Çomaklı, veriler doğrultusunda ise başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edileceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin son 7 yılda her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Rektör Çomaklı, bu başarıların tek bir kişiye veya belli bir kesime bağlanamayacağını vurgulayarak, başarıların Atatürk Üniversitesi ailesinin ortak emeği olduğuna değindi. - ERZURUM