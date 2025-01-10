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Atatürk Üniversitesi'nde İşçi Sorunu Rektör Hacımüftüoğlu Tarafından Çözüldü

Atatürk Üniversitesi'nde İşçi Sorunu Rektör Hacımüftüoğlu Tarafından Çözüldü
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Atatürk Universitesi'nde yıllardır süren toplu iş sözleşmesi (TİS) alacakları meselesi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından çözüme kavuşturuldu. İşçiler, yıllar süren huzursuzluğun giderilmesiyle büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Atatürk Üniversitesinde yıllardır süren işçi sorunu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından çözüldü.

Atatürk Üniversitesi ile işçiler arasında yıllardır çözülemeyen ve süreçleri mahkemelere yansıyan 2017-2024 yılları arasında biriken TİS alacakları konusu Rektör Hacımüftüoğlu tarafından ivedilikle ele alındı. Rektör Hacımüftüoğlu işçilerle tüm işçilik hak ve alacaklarını taraflarla tek tek görüşerek uzlaşma zeminini sağladı. Yapılan bu anlaşma, işçiler arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Rektör Hacımüftüoğlu hem Atatürk Üniversitesini mahkeme neticesinde oluşacak büyük maddi külfetten kurtardı hem de işçilerin yıllardır süren psikolojik çilesine son verdi. Atatürk Üniversitesi'nde çalışan 16 işçinin uzun yıllardır devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacakları meselesi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından çözüldü.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Huzurlu ve Verimli Bir Çalışma Ortamı Sağlamak Önceliğimizdir"

Yaşanan bu gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sadece akademisyenlerin değil diğer tüm çalışanlarımızın da haklarını, huzurunu gözetmenin ve adil bir yönetim sergilemenin önceliği olduğunu belirterek, "Çalışma barışını sağlamak, tüm çalışanlarımızın hak ettiği şartlarda görevlerini yerine getirebilmelerini mümkün kılmak en büyük sorumluluğumuzdur. İşçilerimizin yıllardır devam eden sorunlarını çözüme kavuşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu çözümü bize nasip eden rabbimize hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür eder, işçilerimize mutlu, huzurlu ve verimli yeni bir çalışma dönemi dilerim" dedi.

İşçilerin Yıllarca Beklediği Çözüm Rektör Hacımüfüoğlu ile Geldi

İşçiler ise yıllardır yaşadıkları huzursuzluğun giderilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti vurgulayarak "Yıllarca süren çilemiz sona erdi ve haklarımız teslim edildi. Bu geceden sonra artık rahat bir uyku uyuyabileceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan, sesimizi duyan ve çözümü sağlayan Rektörümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Artık bu yeni dönemde işimize daha çok sarılarak, üniversitemize daha mutlu ve huzurlu bir şekilde hizmet edeceğiz" dediler.

Bu anlaşmayla birlikte Atatürk Üniversitesi'nde uzun yıllardır süren TİS kaynaklı uyuşmazlık sona ererken, işçilerin üniversitenin sunduğu tüm imkanlardan eşit şartlarda faydalanmaları için önemli bir adım atılmış oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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