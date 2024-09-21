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Atatürk Üniversitesi'nde Danışman Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi'nde Danışman Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Atatürk Üniversitesi'nde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde, 940 akademisyenin katıldığı Danışman Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksek Göktaş, danışmanlık sisteminin öğrencilerin akademik yetkinlik kazanmalarında ve kariyer planlamalarında önemli olduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesinde yeni dönem hazırlıkları kapsamında 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı örgün (yüzyüze) yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin danışmanlıklarını yürüten akademisyenlere yönelik Danışman Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Danışman Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına, öğrencilerin danışmanlıklarını yürüten 940 akademisyen katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksek Göktaş, yeni dönemde Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kendilerini evlerinde hissetmeleri ve verimli bir akademik dönem geçirmeleri için tüm hazırlıkların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Göktaş: "Günümüz eğitim sistemi ve hayat koşullarında, öğrencilerimizin akademik yetkinlik kazanmasında, kariyer planlarının yapılmasında, eğitim süreçlerinde yol haritalarının belirlenmesinde, güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesinde, ders kayıt işlemleri başta olmak üzere eğitim süreçlerinde rehberlik edilmesinde danışmanların varlığı oldukça önemlidir. Danışmanlarımızın bugüne kadar elde etmiş oldukları tecrübelerle rehberlik yapmaları, öğrencilerimize her alanda çok değerli katkılar verecektir. Yeni eğitim-öğretim yılı üniversitemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Metin Saygılı ise gerçekleştirdiği sunumda, güncel mevzuat ve uygulamalar ile Öğrenci Bilgi Sistemindeki danışmanlık ve öğrenci işlemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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