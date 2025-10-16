Atatürk Üniversitesi'nde Bilimsel Teşvik Töreni Düzenlendi

Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla Atatürk Üniversitesinin adını ulusal ve uluslararası arenada üst sıralara taşıyan akademisyenler, geleneksel hale gelen Bilimsel Teşvik Töreni ile ödüllendirildi.

2025 yılı içerisinde yaptıkları araştırma faaliyetleri için Temmuz ve Ağustos aylarında başvuruda bulunan öğretim üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende ödüllerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun elinden aldı.

Yayın, patent ve projeleriyle bilim dünyasında fark ortaya çıkaran akademisyenleri tebrik eden Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişine yakışır şekilde daima öncü ve üretken olması gerektiğini vurguladı.

"Üniversitemiz, Bilim Dünyasında Önemli Bir Konuma Sahip"

Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan itibaren yürüttüğü bilimsel faaliyetlerle her zaman güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: "Sizler, gerçekleştirdiğiniz araştırmalar ve ortaya koyduğunuz bilimsel üretimlerle üniversitemizi hak ettiği yerlere taşıyor, hedeflerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bizler de 'marifet iltifata tabidir' anlayışıyla, elde edilen başarıları hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz törende, çalışmalarınızla öne çıkan öğretim üyelerimize ödüllerini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bilimsel yayınlardan projelere, patentlerden toplumsal faydaya kadar her alanda üretkenliğimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi kıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak sürmesini diliyorum."

Tören, ödüllerin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ERZURUM