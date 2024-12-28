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Atatürk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Yapıldı

Atatürk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Yapıldı
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Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25. dönem öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, öğrencilerin meslek hayatlarına adım atmasının gururunu yaşadığı duygusal bir etkinlik oldu. Dekan ve Rektör, veteriner hekimliğin önemine vurgu yaptı.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 25. dönem öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, birinci sınıf öğrencileri meslek hayatlarının simgesi olan beyaz önlüklerini giymenin gururunu yaşadı.

"Böylesine Büyük Bir Ailenin Parçası Olmaktan Gurur Duyuyorum"

Tören, Veteriner Fakültesini birincilikle kazanan Helin Şaşi'nin konuşmasıyla başladı. Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişine ve akademik başarılarına vurgu yapan Şaşi: "Böylesine büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Veteriner Fakültesinin sağladığı güçlü eğitim altyapısı ile geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dekan Aktaş: "Veteriner Hekimlik, İnsanlık İçin Hayati Bir Meslektir"

Etkinlikte konuşma yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, fakültenin eğitim anlayışını ve misyonunu anlatarak, veteriner hekimliğin toplum ve insanlık için hayati bir meslek olduğunu belirtti. Dekan Aktaş, öğrencilere hitaben: "Beyaz önlükleriniz, yalnızca mesleğinizin değil, aynı zamanda etik değerlere olan bağlılığınızın da bir göstergesidir. Sizlerden mesleğinize layık bireyler olmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Geleceğin Veteriner Hekimlerini Yetiştiriyoruz"

Programın onur konuğu olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kürsüye çıkarak öğrencilere seslendi. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da saygın bir konuma sahip olduğunu ifade ederek şunları aktardı: "Veteriner Fakültemiz, alanında uzman akademik kadrosu ve modern altyapısıyla ülkemizin veteriner hekim ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstleniyor. Beyaz önlüklerinizi giyerek bu onurlu mesleğe ilk adımı atıyorsunuz. Sizlere inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve mesleki yemin töreninin ardından, aileleriyle birlikte hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin hem mesleki hem de duygusal anlamda önemli bir adım atmalarına sahne oldu.

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, gelecekteki mesleklerine adım atmanın heyecanını yaşarken, Atatürk Üniversitesi ailesine katılmanın mutluluğunu da aileleriyle birlikte paylaştılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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