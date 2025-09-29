Atatürk Üniversitesi'nde 2025-2026 Oryantasyon Programı Coşkuyla Başladı

Atatürk Üniversitesinde, 2025-2026 Akademik Yılı "Kampüse Hoş Geldin" Oryantasyon Programı coşkulu bir başlangıçla öğrencilere kapılarını açtı.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen ve iki gün sürecek olan program; üniversite hayatına yeni adım atan öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmayı, fakülte ve birimler hakkında kapsamlı bilgi sunmayı ve öğrenci kulüpleriyle tanışma fırsatı sağlamayı hedefliyor. Yoğun bir katılımla başlayan etkinliğin ilk gününde, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlayacak zengin bir içerik sunuldu.

İlk Ders: "Filistin"

Programın açılışında İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş tarafından verilen "İlk Dersim Filistin" başlıklı sunum, gençlerin akademik yolculuklarına evrensel değerler ve insanlık onuru perspektifinden bakmalarına vesile oldu.

Erzurum'un Kültürel Zenginlikleri Öğrencilere Anlatıldı

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Yüksel ise "Erzurum'da Yaşamak" isimli sunumunda; kadim şehrin kültürel, sanatsal ve tarihsel yönlerini aktardı. Öğrencilere Erzurum'un sunduğu sosyal ve kültürel imkanları değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Kampüs Yaşamına Dair Merak Edilenler

Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral Oltulu tarafından gerçekleştirilen "Kampüs Yaşamım / Ne - Nerede - Nasıl?" sunumunda, öğrencilerin kampüs hayatına dair merak ettikleri sorulara yanıt verildi. Akademik ve sosyal yaşamın dinamikleri üzerine yapılan bilgilendirmeler, öğrencilere yol gösterici nitelikte oldu.

Sosyalleşme ve Güvenlik Konuları Ele Alındı

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Dursunoğlu, "Sosyalleşme ve Arkadaşlık İlişkileri" başlıklı konuşmasında öğrencilerin üniversite yaşamında kuracakları dostlukların önemine değindi. Günün son oturumunda ise Erzurum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube yetkilileri tarafından öğrencilerin dikkat etmeleri gereken konular ve güvenlik hususları aktarıldı.

Üniversite Kültürüne Güçlü Bir Adım

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine sadece akademik bilgi sunmanın ötesinde; değerler, kültür, sosyal yaşam ve güvenlik gibi birçok boyutu kapsayan bir üniversite deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen oryantasyon programı, öğrencilerin kampüse daha hızlı uyum sağlamalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve üniversite kültürünü yakından tanımalarına katkı sunuyor. - ERZURUM