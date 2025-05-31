Atatürk Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Sürecini Tamamladı

Atatürk Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Sürecini Tamamladı
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Atatürk Üniversitesi, YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirilen saha ziyareti sürecini başarıyla tamamladı. Değerlendirme sürecinde üniversitenin kalite güvencesi sistemi, eğitim faaliyetleri ve toplumsal katkı süreçleri incelendi.

Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 25-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha ziyareti sürecini başarıyla tamamladı.

Dört gün süren program boyunca üniversitenin kalite güvencesi sistemi, liderlik ve yönetişim anlayışı, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma-geliştirme kapasitesi ile toplumsal katkı süreçleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi.

Farklı üniversitelerden gelen akademisyenler ile bir idari ve bir öğrenci değerlendiriciden oluşan YÖKAK Değerlendirme Takımı, ziyaret kapsamında Rektörlük, akademik ve idari birimler, öğrenci temsilcileri ve dış paydaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde birimlerin kalite odaklı çalışmaları, iç değerlendirme süreçleri, stratejik hedeflere ulaşmadaki kararlılıkları ve paydaş memnuniyeti gibi birçok unsur ele alındı.

Saha ziyareti süresince tüm birimler, PUKÖ (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) döngüsü çerçevesinde hazırladıkları belge, çıktı ve örnek uygulamaları sunarak kalite yönetim sisteminin üniversite genelinde nasıl benimsendiğini ortaya koydu. Üniversitenin güçlü altyapısı, sürdürülebilir gelişim vizyonu ve paydaş katılımı esas alan yönetim anlayışı, değerlendirme ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sürece ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin yükseköğretimde kalite temelli dönüşüm projelerine öncülük ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kurumsal Akreditasyon, bizler için yalnızca bir belge değil; akademik ve idari tüm paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz ortak emeğin, kararlılığın ve geleceğe duyduğumuz sorumluluğun bir tezahürüdür. YÖKAK Değerlendirme Takımına süreç boyunca sergiledikleri yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vizyoner yaklaşımı ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın liderliğindeki kalite süreçlerinin yükseköğretimde güçlü bir dönüşümün temel taşları olduğunun altını çizdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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