Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Akredite Ediliyor

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarının akreditasyon sürecini başarıyla tamamlıyor. STAR yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından akreditasyon kararı kısa süre içerisinde verilecek.

Eğitimde kaliteye ve uluslararasılaşmaya önem veren Atatürk Üniversitesi, son yıllarda bünyesinde bulunan birçok fakülte ve programın akredite edilme işlemlerini başarıyla gerçekleştirirken, bu birimlere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri birinci öğretim programlarının akreditasyonu için 4-6 Aralık 2023 tarihlerinde Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) yetkilileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yönelik incelemelerinin ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile de bir araya geldi.

Değerlendirme sürecinde fakülte yöneticilerinin programlar hakkında verdiği bilgiler sonrası STAR Değerlendirme Takımı; ilgili fakülte yönetimi, program yöneticileri, kalite komisyonları, ilgili kurul ve komisyonları ile görüşmeler gerçekleştirirken, fakülte ve bölümlerin sınıf, kütüphane, çalışma alanları ve diğer sosyal alanları ziyaret etti.

Akredite edilecek programların öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, paydaşları, mezunları ve öğrencileriyle de görüşen STAR Değerlendirme Takımı; gerçekleştirilen bu ziyaretlerin ardından, bu programlar için akreditasyon kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

Konuklarını Rektörlük Senato Salonunda ağırlayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin en eski fakültelerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin verdiği kaliteli eğitimin tescillenmesi açısından bölümlerin akredite edilmesinin önemine vurgu yaparak, akademik çalışmalarda yeniliğe ve bilginin ilerlemesine öncelik verdiklerini aktardı.

Prof. Dr. Çomaklı: "Yetkin akademik programlar sunma ve öğrencilerimizin çok yönlü bir eğitim almalarını sağlama misyonu, üniversite yönetimi olarak en büyük önceliğimizdir. Akredite edilen program sayılarındaki artışlar da bu hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzün en önemli göstergesidir. Bu düşüncelerle; titiz değerlendirmeleri için STAR ekibine, dekanımıza, program yöneticilerine, akademisyenlerimize ve öğrencilerimiz ile paydaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM