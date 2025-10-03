Atatürk Üniversitesi Güney Kore'de Uluslararası İş Birliği Temasları Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki üniversite heyeti, Güney Kore'de önemli temaslarda bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdelaty Mostafa Abdelaty Hassıbelnaby'nin de yer aldığı ziyaretler; Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği, Seul Eğitim Müşavirliği, Daegu Haany Üniversitesi ve Chonnam National Üniversitesine gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik görünürlüğünü artıracak ve ortak araştırma alanlarını geliştirecek yeni iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Özellikle sağlık bilimleri odaklı yürütülmesi planlanan ortak çalışmaların; öğrenci ve akademisyen hareketliliğini desteklemesi, ortak projelerle bilimsel üretkenliği artırması ve küresel ölçekte nitelikli yayınlara katkı sağlaması hedefleniyor.

Ziyaret kapsamında, Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve Seul Eğitim Müşavirliği ile yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasında eğitim-öğretim alanındaki köklü ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Üniversitelerle yapılan temaslarda ise, çift diploma programları, ortak araştırma projeleri ve değişim programları gibi somut adımların atılması konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı.

"Bilimsel iş birlikleri üniversitelerin küresel görünürlüğüne değer katacak"

Misafir üniversitelerin yöneticileri de ziyaretin önemine dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesi ile kurulacak akademik bağların iki ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştireceğini ifade ettiler. Yöneticiler, özellikle sağlık bilimleri alanında yürütülecek ortak projelerin hem öğrenciler hem de akademisyenler için yeni ufuklar açacağını ve bilimsel iş birliklerinin üniversitelerin küresel görünürlüğüne değer katacağını belirttiler.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede: "Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda dünyanın farklı bölgelerindeki saygın üniversitelerle iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. Güney Kore'de gerçekleştirdiğimiz bu temaslar hem akademik hareketliliğe hem de sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma kültürüne önemli katkılar sunacaktır. Bu doğrultuda elde edilen kazanımların, üniversitemizi ve ülkemizi bilimsel anlamda daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Kurduğumuz iş birliklerinin getireceği uluslararası kazanımların, sadece Atatürk Üniversitesini değil, aynı zamanda ülkemizi de bilimsel anlamda çok daha ileriye taşıyacağına ve bilimsel rekabet gücümüzü artıracağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesinin Güney Kore'deki bu stratejik ziyaretleri, üniversitenin küresel bilim diplomasisi yolunda attığı güçlü adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM