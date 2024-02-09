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Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Merkezi, Özel Vakıf Okulu Anaokulu Öğrencilerini Ağırladı

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Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özel Vakıf Okulları Anaokulu öğrencilerini ağırlayarak bilim müzesini ziyaret etmelerini sağladı. Merkez, nadir eserler ve fosillerle dolu müzesiyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Eğitim ve araştırma-geliştirme misyonlarının yanında toplumsal katkıya da önem vererek ilgili tüm birimlerini vatandaşların hizmetine sunan Atatürk Üniversitesinin en önemli merkezlerinden olan Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Özel Vakıf Okulları Anaokulu öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret etti.

Bilimsel çalışmaları ile önemli bir başarı elde eden ve dünyanın sayılı biyoçeşitlilik merkezleri arasına giren Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi; akademik alanda atmış olduğu adımların yanında, yıl boyunca yerli ve yabancı misafirlerine de bünyesinde bulunan nadir eserleri sunuyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yıl boyunca ilgi gösterdiği Merkez bünyesinde yer alan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin; dev mamut, dinozor ve balina replika koleksiyonlarının yanı sıra çok sayıda türden oluşan bitki, böcek, memeli hayvan, sürüngen, balık ve milyonlarca yıl öncesine ait fosiller hakkında çocuklara bilgi verdi.

"Kurumlarımızın Kapısını Vatandaşlarımızın Hizmetine Açtık"

Halka yüzünü dönen, bilgiyi değere dönüştürerek toplumun hizmetine sunan ve toplumla iç içe olan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, gerek yeni açılan gerekse varolan ancak toplum ile bağı kopan birçok birimin kapısını vatandaşların hizmetine açtıklarını söyledi. Bunlardan birisinin de Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, ulusal ve uluslararası birçok akademik iş birliğinin yanında ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini, özellikle küçük misafirlerin bilimle tanışmaları noktasında önemli bir durak olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarımızın Bilimle Küçük Yaşlarda Tanışmasını Önemsiyoruz"

Müzeleri ziyaret etmenin özellikle çocuklara önemli kazanım sağladığını aktaran Çomaklı: "Müzeler, çocukların merakını çekerek dünyanın öğrenilecek ilginç şeylerle dolu olduğunu gösterir. Çocuklara bilginin güvenilir kaynaklarını göstererek tüm bilgilerin internetten alınmaması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur ve en önemlisi çocukların genel bilgi birikimini, merakını ve dünyayı anlama yeteneklerini geliştirir. Bu doğrultuda ağırladığımız minik yavrularımız ile müzemizi gezdik ve koleksiyonumuzda bulunan türler hakkında bilgi aldık. Çocukların bilimle küçük yaşlarda tanışmasını oldukça önemsiyoruz. Bu sebeple küçük misafirlerimizi yıl boyunca ilgilerini çekecek etkinliklerle buluşturuyoruz" dedi.

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi mensuplarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ile Özel Vakıf Okulları Anaokulu öğretmenlerinin hazır olduğu ziyaret, Rektör Çomaklı'nın minik bilimseverlere hediye vermesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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