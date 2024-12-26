Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Töreni Gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Töreni Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği törenle ödüllerini sahiplerine sundu. Rektör Hacımüftüoğlu, akademik başarıların ülkenin bilimsel gücünü artırdığını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi, akademik başarıyı teşvik etmek ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerinin bir yenisini gerçekleştirdi. Kasım ayında başvuru yapan öğretim üyelerinin ödüllerine kavuştuğu tören, üniversitenin "Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek" anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bilimsel teşvik ödülleri kapsamında; bilimsel yayınları, patent çalışmaları ve projeleriyle öne çıkan akademisyenler ödüllerini Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilim İnsanlarımız, Bizim Gurur Kaynağımız"

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmalara verilen desteğin önemine değinerek, ödüllerin akademisyenlerin üstün gayretlerinin bir sonucu olduğunu belirtti. "Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen her bilimsel çalışma, sadece kurumumuzun değil, ülkemizin de bilimsel platformdaki gücünü artırıyor. Akademisyenlerimizin uluslararası düzeydeki başarılarını görmek hepimiz için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullanan Hacımüftüoğlu, üniversite yönetiminin bu başarıların devamı için her türlü desteği sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Hacımüftüoğlu, konuşmasının devamında Atatürk Üniversitesinin eğitim kalitesini artırma, bilimsel üretimi yaygınlaştırma ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Ödüller Geleceğin Başarılarına Işık Tutuyor"

Tören boyunca ödüllendirilen akademisyenlerin, bilimsel yayınları ve uluslararası projeleriyle üniversiteye önemli katkılar sundukları ifade edildi. Rektör Hacımüftüoğlu, ödülleri sahiplerine takdim ederek onların başarılarını kutladı. Tören, ödül alan akademisyenlerin Rektör ve diğer katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerin çalışmalarını teşvik etmeye yönelik düzenlediği bu tür törenlerin devam edeceğini ve bilimsel üretkenliği artırarak gelecek nesiller için güçlü bir miras bırakmayı hedeflediğini duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
img

122 yaşındaki yaşayan tarih Irak'taki Osmanlı dönemini anlattı
img

Suriye'de istihbaratın başına genç isim! İlk toplantısına katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti

Son Dakika Haberleri

Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.