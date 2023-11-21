Atatürk Üniversitesi araştırma üniversiteleri grubunda A2 kategorisine yükseldi

Üniversitelerin araştırma kalitesi ile etkileşim ve iş birliği boyutlarında toplam 30 gösterge ile performanslarının değerlendirildiği Araştırma Üniversiteleri Toplantısında, Atatürk Üniversitesinin sıralamalardaki yükselişi dikkat çekti.

Üniversitelerin araştırma kalitesi ile etkileşim ve iş birliği boyutlarında toplam 30 gösterge ile performanslarının değerlendirildiği Araştırma Üniversiteleri Toplantısında, Atatürk Üniversitesinin sıralamalardaki yükselişi dikkat çekti.

Üniversitelerin yıllık performans sıralaması A1, A2 ve A3 kategorileri diye üçe ayrılırken, 2021 yılı performans sıralamasında A3 kategorisinde yer alan Atatürk Üniversitesi, gösterge ile performans değerlendirmeleri sonucunda A2 kategorisine yerleşerek başarısını sürdürdü.

Atatürk Üniversitesinden İstikrarlı Yükseliş

Araştırma Üniversiteleri 2021 yılı performans sıralamasında ise 23 üniversite içinde 20. olan Atatürk Üniversitesi, bir yıl gibi kısa bir sürede içerisinde üç basamak birden yükselerek 17. sıraya yerleşti ve bu alanda da istikrarını devam ettirdi.

Toplantıda ayrıca araştırma üniversitelerinin, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında 2024 yılı bütçe dağılımı gerçekleşti. 20 devlet üniversitesinin desteklendiği programda Atatürk Üniversitesine 16 milyon 520 bin TL araştırma bütçesi ayrıldı.

Araştırma Üniversiteleri Toplantısı Ege Üniversitesinde Gerçekleşti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında ve 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 üniversite Rektörünün katılımıyla başlayan, bu yıl Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile 22 Araştırma Üniversitesinin Rektörleri ile sorumlu rektör yardımcıları katıldı.

Araştırma Üniversiteleri Toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitelerin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselmesinin yolunun her şeyden önce nitelikli araştırma yapmalarından ve yayın kalitelerini artırmalarından geçtiğini belirten YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, akademisyenlerin etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmalarının ülkenin hem yayın sayılarını hem de yayın başına atıf oranlarını olumlu etkileyeceğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de yayımlanan bilimsel makalelerin yer aldığı dergilerin etki değerine göre dağılımına dikkat çeken Özvar, şunları söyledi: "Q1 etki değerindeki dergilerde yayımlanan makale oranı dünya ortalaması 2022 yılı itibariyle yüzde 45,98 iken Türkiye ortalaması yüzde 29,49'dur. Yine Q4 dergilerdeki yayınların toplam yayınlar içindeki payı dünya ortalaması yüzde 8,77 iken Türkiye ortalaması yüzde 21,65 gibi yüksek bir orandadır. Bu tablo bize akademisyenlerimizin etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmalarını teşvik etmemiz gerektiğini söylüyor.

"ADEP Kapsamında Aktarılacak Bütçe Kaynağı 400 Milyon Liraya Çıkarıldı"

YÖK Başkanı Özvar, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında ilk defa 2022 yılında 20 araştırma üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı. Araştırma üniversiteleri yıllık performans puanlarına göre bu bütçe dağılımı belirlenmişti. 2023 yılında ise aktarılan bütçe 250 milyon liraya yükseltilmişti. 2024 bütçe yılında ise ADEP kapsamında aktarılacak bütçe kaynağı 400 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu konudaki takdirlerinden dolayı muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve özel destekleri için de Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel'e teşekkür ediyorum.

"Araştırma Üniversitesi Sistemine Dahil Edeceğimiz Üniversitelerimiz Olacak"

Üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda, Yürütme Kurulumuz tarafından yükseköğretim öğrencilerine ödenen burs miktarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda 2023 yılı itibariyle proje özel hesabından aylıklar halinde ödenmek üzere, yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı üst sınırının tezli yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 550 liradan 6 bin liraya, doktora öğrencileri için de 3 bin 825 liradan 9 bin liraya çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki karar, hafta içerisinde tüm üniversitelere iletilmiş olacak. YÖK olarak, sadece araştırma üniversitelerimizin değil, vakıf-devlet tüm üniversitelerimizin yıllık yayın, atıf, proje, patent gibi verilerini de sıkı bir şekilde takip etmekteyiz. Yakın bir zamanda araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerimizi de kamuoyuyla paylaşıp kendilerini önümüzdeki 2 yıllık bir izleme sürecine alacağız. Bu 2 yılın sonunda ise araştırma üniversitesi sayısı aynı kalmak kaydıyla bu sisteme dahil edeceğimiz yeni üniversitelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizin A3 Kategorisinden A2 Kategorisine Yükselmesi Bizleri Gururlandırdı"

Toplantıya ve gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, üniversite olarak bir yıllık süreçte yayın sayısından patente, proje sayısından akredite sürecine dair birçok alanda önemli hamleler yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların Araştırma Üniversiteleri 2022 yılı performans sıralamasındaki yükselişe önemli derecede etkisinin olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinde bilimsel ve araştırma-geliştirme çalışmaların yanında topluma hizmet noktasında da önemli atılımların gerçekleştiği aktaran Rektör Çomaklı: "A1, A2 ve A3 kategorileri diye üçe ayrılan performans sıralamasında ise yine üniversitemiz, önemli bir başarı göstererek A3 kategorisinden A2 kategorisine yükselmiş ve bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Biz bilgi üretmeye, üretilen bilgiyi de insanlık yararına kullanmaya gayret ediyoruz. Atatürk Üniversitesinin her bir ferdi olarak bu sorumluluğun bilinciyle çalışmaya, üretmeye, üretileni faydaya dönüştürmeye ve üniversitemizin başarısını korumaya devam edeceğiz. Atatürk Üniversitesinin her iki alanda da elde ettiği yükselişin mimarı olan üniversitemiz mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM