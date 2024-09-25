Atatürk Üniversitesi, 2024-2025 Eğitim Dönemi Oryantasyon Programını Hazırlıyor

Atatürk Üniversitesi, yeni dönemde akademik ve idari yapısını güçlendirmek ve öğrencilerine daha iyi bir eğitim deneyimi sunmak amacıyla hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde öğrencilere yönelik düzenlenecek oryantasyon programına paralel olarak, akademisyenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; fakülte/meslek yüksekokullarındaki eğitimden sorumlu dekan yardımcıları ile müdür yardımcılarının yanı sıra bölüm ve program başkanları katıldı. Toplantıda, yeni dönem hazırlıkları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Besim Yıldırım, Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Metin Saygılı, sunumlar yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıda, 2024-2025 Akademik Yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik 30 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek oryantasyon programı hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek ve üniversiteli olma bilincini kazandıracak salon programları; üniversitenin tüm birimlerinin, şehirdeki öğrenci ile ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşların tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı oryantasyon fuar programı; eğlence ve tarihi mekanlara yönelik gezi programlarının yer aldığı oryantasyon programına yönelik bilgilerin paylaşıldığı toplantıda 3-4 Ekim tarihlerinde her bir birimde yapılması planlanan birim bazlı oryantasyon programının içeriği detaylandırılarak, birimlerde yapılacak oryantasyon sürecinin önemine dikkat çekildi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ERZURUM