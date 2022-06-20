Atatürk Üniversiteli öğrenciler dünyanın en prestijli iha yarışmasında

Atatürk Üniversitesi, ATATEB Kulübü bünyesinde yer alan ve Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin oluşturduğu ATAUAV takımı, dünyanın en prestijli insansız hava araçları (İHA) yarışması olan AUVSI SUAS'a (Association for Unmanned Vehicle Systems International-Student Unmanned Aerial Systems Competition) katılmak üzere Amerika'ya gitti.

İnsansız hava sistemlerine ilgiyi artırmak ve bu teknolojilerin öğrenciler tarafından geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla 2002 yılından beri Amerika'nın Maryland Eyaletinde düzenlenen yarışmanın ön elemelerini geçen ATAUAV takımı üyeleri Ramazan Harmaner, Murat Yıldız, Rıdvan Çartı, Berfin Sayılır, Muhammed İşık, Yusuf Akın, Mahmure Güler, Mehlika Ferda Topal ve takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Bozkurt, birçok farklı ülkeden 71 takımın katılımı ile gerçekleşen yarışmada üniversitemizi ve ülkemizi temsil edecek.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ATAUAV Takımı Danışmanı Dr. Ögr. Üyesi Ferhat Bozkurt: "Atatürk Üniversitesi olarak genç mühendis adaylarımızı İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik ediyoruz. Mühendislik Fakültesi olarak öğrencilerimizi teoriden uygulamaya geçecekleri alanlar oluşturarak ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmalarını sağlayan bu tip yarışmalara katılmalarına vesile olarak uluslararası alanda onlara katma değer sağlamaktayız. Bu düşüncelerle ABD'ye gelerek böylesine önemli bir yarışmaya katılmamıza maddi manevi destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ve tüm üniversite ailesine öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimizin Hem Kişisel Hem de Mesleki Becerilerini Geliştirmelerini Oldukça Önemsiyoruz"

Atatürk Üniversitesinin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeflediğini, bu anlamda bu tip uluslararası teknoloji yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan sunduklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu bağlamda AUVSI SUAS'a katılan öğrencilerin daha önce TEKNOFEST yarışmasında ulusal anlamda edindikleri tecrübe ile şimdi uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil ettiklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Yarışmaya katılan gençler dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının kariyer günlerine katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network" kazanma fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda dünyanın farklı üniversitelerden gelen yarışmacılar ile tanışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip oluyorlar. Biz de üniversite yönetimi olarak tüm öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle böylesine önemli uluslararası bir organizasyonda Üniversitemizi temsil edecek takım üyelerine üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel