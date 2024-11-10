Atatürk'ün Vefatının 86. Yılında Mersin'de Anma Etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Mersin'de sporcular, boardları ile ay ve yıldız yaparak kumsalda bayrak açtı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de farklı programlar gerçekleştirildi. Mersin'de Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü de 10 Kasım'da kentteki Fenerbahçe Meydanı sahilinde bir anma yaptı. Mersin'de bir yıldır Stand Up Paddle Boardla uğraşan 50 sporcu boardları ile ay ve yıldız yaparak kumsalda bayrak açtı. Saat 9'u 5 geçe yapılan etkinlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı. - MERSİN