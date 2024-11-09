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Atatürk'ün Vefatının 86. Yılında Anma Etkinliği Antalya'da

Atatürk'ün Vefatının 86. Yılında Anma Etkinliği Antalya'da
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10 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek etkinlikte, Türk Yıldızları 'Ata'ya Saygı Uçuşu' ile Atatürk'ü anacak. Etkinlik, Kültür Yolu Festivali kapsamında saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında, 10 Kasım'da Antalya'da anlamlı bir etkinlik düzenlenecek.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, "Ata'ya Saygı Uçuşu" ile gökyüzünde görkemli bir anma gerçekleştirecek. 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Konyaaltı sahili üzerinde başlayacak bu özel gösteri, Atatürk'ün hatırasına duyulan saygıyı ve bağlılığı simgelerken, Antalya semalarında coşku ve gurur dolu anlara ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşlarla buluşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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