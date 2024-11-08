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Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıldı

Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıldı
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Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde yayımladığı mesajla Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Her 10 Kasım'da, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının hüznünü yaşarken, Atamızın 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz bizlere yol göstermeye devam ediyor" diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bıraktığı birbirinden değerli eserlerle rehber olmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizi 101'inci yılında daha da ilerilere taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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