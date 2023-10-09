Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 86. yıldönümü kutlandı

AYDIN - Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 86. yıldönümü kutlamalarında büyük coşku yaşandı. Atatürk'ün 1935-1938 yılları arasında tören arabası olarak kullanmış olduğu otomobilin replikasının yer aldığı etkinlikler kortej yürüyüşü ile başlatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümer Basma Fabrikası'nın açılışının 86. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan Nazilli Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Savcısı Murat Dilsiz, kurum amirleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün tören arabası kutlamalara renk kattı

Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk'ün 1935-1938 yılları arasında tören arabası olarak kullanmış olduğu otomobilin replikasının öncülüğünde tarihi İzmir Tire Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 19 Mayıs Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi üzerinden Belediye Meydanı'nda son buldu.

Kutlamalar Sümer Kampüsünde son buldu

Sümer Kampüs girişindeki günümüzde müze olarak kullanılan idari bina gezilerek yetkililerden bilgi alındı. Törenin son bölümünde tarihi Gıdı Gıdı Treni'nin incelenmesinin ardından konuşmalar yer aldı. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan ADÜ Nazilli MYO Müdür Vekili Doç.Dr.Serap Gökçe Esin: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün "Her fabrika bir kaledir" sözünün vücut bulmuş halidir Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası. Bir yaşam merkezi de olan; 'Sosyal Fabrika Projesi'nin ilk örneği bu merkezde, makinaların çalışmaya başlaması ile Ulu Önder "İşte halka refah verecek sesler" demiştir. Bugün makinalar susmuş olsa da, bu büyük miras farklı bir şekilde eğitim, ilim, irfan yolunda halkımıza hizmet etmekte ve geleceğimiz gençlerimizin yetişmesinde bir kale olarak hayatına devam etmektedir. Her sabah bu alana girmek ihtişamlı günlerini gözümüzde canlandırmak, burada nefes almak bizler için gurur kaynağı olmakla birlikte. Bu muazzam yapının son haline tanıklık etmek bizleri derinden üzmektedir. Çaba sarf edenler var ama bu değerli mirasın korunması ve yaşatılması ülkemizin sorumluluğunda olmalıdır" dedi.

"86 yıl önce burada il olma müjdesi verilmiştir"

Atatürk'ün il olma sözünü Nazilli'de burada 86 yıl önce verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Atatürk'ün 86 yıl önce Nazilli'ye geldiğinde kullandığı araç buradaydı, açılışa katkı sunan Tire Bandosu burada. Bize o günü yeniden yaşattılar, bunun için çok teşekkür ediyorum. Bu topraklar 6 bin yıldır, zenginlik refah ve sağlık içerisinde yaşanan topraklar. Bu topraklar, düşmanın silahla, canla karşılandığı topraklar. Be nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Buldan ya da Sarayköy'de yapılması planlanan fabrikanın Nazilli'ye açılmasını talimat etmişler. ve o günden sonra bu şehir yeniden eski günlerine dönmüş inanılmaz bir güçle ayağa kalkmış 1984 yılına kadar hem Aydın'dan hem Denizli'den iştimai ve iktisadi olarak büyük bir şehirdir. Bugün hocamızın da bahsettiği gibi bir kültür merkezi olarak gençlerimize hizmet vermektedir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyoruz. 86 yıl önce bugün burada il olma müjdesi verilmiştir. İnşallah bu yıl bu hayal gerçek olur. O eski günlerine, çoğu ilden daha büyük olduğu gücüne yeniden kavuşur" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu'ndan iki öğrenci Atatürk'e atfedilmiş şiirleri okudu. Sümerbank Basma Fabrikasının açılış töreninde çaldıkları marşların aynısı ile katılımcılara yine coşkulu anlar yaşatan Tire Belediyesi bando ekibinin marşlarına eşlik eden davetliler hep birlikte 10. Yıl marşını söyledi.