Atatürk'ün Kuşadası'na Gelişinin 99'uncu Yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 99'uncu yıldönümü nedeniyle bir tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında aracını durdurarak Kuşadası'nı izlediği Gazibeğendi Tepesi'nde düzenlenen törende Atatürk Büstü'ne çelenk bırakıldı.

Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri, bu yıl Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından iptal edilirken protokol üyelerinin katılımı ile Gazibeğendi Tepesi'nde bir çelenk töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, diğer protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Belediye Başkan Vekili Tibet Özer tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - AYDIN