Atatürk'ün Edremit'e Gelişinin 89. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 89. yıl dönümü, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen tören ile kutlandı.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda başlayan kutlama törenine, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit 19. Komando Tugayı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, Edremit Belediye Başkan Vekili Özkan Saka, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri, STK temsilcileri ve Edremitliler katıldı.

Törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ortaokul ve lise öğrencileri Atatürk ile ilgili şiirler okudu. Askeri bando gösterisi sonrası resmi tören sona erdi.

Törenin ardından Edremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi'nde resim sergisi ve beraberinde Atatürk Kültür Evi gezisi yapıldı. Atatürk'ün Edremit'e geldiğinde uyuduğu yatağa protokol tarafından karanfil bırakıldıktan sonra program sona erdi.