Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yenişehir Belediyesince Diyarbakır Tren Garı'nda yapılan törende, Atatürk'ün kentte trenle 15 Kasım 1937'de gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı. Trenden inen gaziler, Yenişehir Kaymakamlığına vekalet eden Sur Kaymakamı Asım Solak'a Türk bayrağı takdim etti. Kaymakam Solak da öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi. Törende, İstiklal Marşı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende, temsili trenin gara gelişinin ardından konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümünde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Diyarbakır'ımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği ve her zaman desteğini arkasında hissettiği bir kenttir. Vefatından tam bir yıl önce 15 Kasım 1937'de şu anda bulunduğumuz Diyarbakır Tren Garı'na hasta haliyle teşrif etmiş, halkımız tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Yıllar süren milli mücadele döneminde yüzlerce şehit ve gazi verme pahasına atasını yalnız bırakmayan Diyarbakır halkı, Cumhuriyet döneminde de aynı hassasiyeti göstermiş, 15 Kasım 1937 tarihinde Atatürk'ü ağırlama lütfuna ermiş" dedi.

Gelecek nesillere daha da güzel bir Diyarbakır bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Solak, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar olacağının ve şehitlerimizin emaneti olan şanlı bayrağımızı kahraman gazilerimizden teslim almanın onurunu yaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a teşrif ettiği bugün onun en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ile bayrağımızı sonsuza kadar yaşatmak ve gönüllerimizde sonsuza kadar var etmek uğruna sevgili gençlerimize teslim ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 7. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Burak Şengül, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Şahin Aslan, emniyet personelleri, gaziler ile lise ve ortaokul öğrencileri katıldı. - DİYARBAKIR