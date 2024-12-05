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Atatürk'ün Bilecik Ziyaretinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Bilecik Ziyaretinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı
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Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1920'deki tarihi ziyareti, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, şiirler ve folklor gösterileri yer aldı. Ayrıca, Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 104. yılına özel bir sergi de açıldı.

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1920'de gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 104. yıl dönümü anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, Bilecik konulu önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Programda yer alan şiirler, folklor gösterileri ve temsili tiyatro gösterisi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Etkinliklere ek olarak, 5 Aralık 2024 tarihi boyunca Atatürk'ün Bilecik'e teşrifleri ve Bilecik Mülakatının 104. yıldönümü konulu özel bir sergi de ziyaretçilere sunuldu.

Bilecik halkı ve protokol üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle, Atatürk'ün milli mücadeledeki yerinin ve öneminin bir kez daha altı çizildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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