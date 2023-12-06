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Atatürk'ün Bilecik'e gelişi canlandırıldı

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Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı 103 yıl sonra canlandırıldı. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş temellerinin atıldığı Bilecik'e ilk ziyareti, bundan 103 yıl önce gerçekleşti.

Atatürk'ün Bilecik'e gelişi canlandırıldı

BİLECİK - Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı 103 yıl sonra canlandırıldı.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş temellerinin atıldığı Bilecik'e ilk ziyareti, bundan 103 yıl önce gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında, tarihe "Bilecik Mülakatı" olarak geçen TBMM ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilciler, Bilecik İstasyon Binasında bir araya geldi. Folklor gösterisi ile süren program, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'deki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" konulu konferans ile devam etti.

Ardından 103 yıl önce Atatürk'ün Bilecik Garı'na geldiği an ve görüşme canlandırılırken, katılımcılar bu canlandırmayı ayakta alkışladı.

"Atatürk ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi ve Bilecik Mülakatının 103. yıl dönümü etkinliklerini; Valimiz Sayın Şefik Aygöl, il protokolümüz ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Ata'mızın ayak bastığı Tarihi Bilecik İstasyonunda gerçekleştirdik. Bağımsızlık meşalesini bu topraklarda kahramanca taşıyan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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