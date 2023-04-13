Atatürk'ün Ayvalık'a Gelişinin 89'uncu Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden yapılan yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk Anıtı'na çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı konuşmada, 89 yıl önce bugün Ayvalık'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

13 Nisan 1934 tarihinde, Atatürk'ün o günlerde yaptığı yurt gezileri kapsamında Ayvalık'ı da 89 yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Ergin, "Ata'mızın ilçemizi ziyaret etmesinin ardından 89 yıl geçmesine rağmen Ayvalıklılar, bu özel günü her geçen yıl sanki ilk kez yaşanılıyormuşçasına büyük bir coşkuyla, aynı duygularla kutluyor. 13 Nisan, hepimiz için gurur günü. Ayvalıklılar, Atatürk'e her yıl 13 Nisan'da gönülden bağlılığını gösteriyor. Bu duygu ve düşünce de Ayvalık halkının Atatürk'ün yolundan asla dönmeyeceğinin en önemi göstergesi" dedi.

Atatürk'ün icraatlarından bahseden ve sözlerinden alıntılar yapan Başkan Ergin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dört yıldır, Ayvalık için halkımızla el birliğiyle kentimizi yönetmenin gururunu yaşıyorum. Bugün de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'ımıza giriş yaptığı yolda yürüyerek vatandaşlarımızın karşınızda konuşma şerefine dördünce kez erişmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

O gün için şartlar ne kadar sıkıntılı ise üstesinden gelmeyi başarmış Ata'mızın sadece yürüdüğü yolun değil, memleket için izlediği yolunda ardından giderek, ne kadar çalışmamız gerekiyorsa memleketimiz, halkımız, Ayvalık'ımız için ve Atatürk'e verdiğimiz sözler gereği, elimizden ne geliyorsa sonuna kadar çalışacağız. Her zaman Atatürk'ün izinde olacağız."