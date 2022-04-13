Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 88'nci yıl dönümü kutlandı

BALIKESİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 88'nci yıl dönümü kutlandı.

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Ufuk Çırağ, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Öğrenciler Atatürk'e armağan ettiği şiirlerini okudu. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 88 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

13 Nisan 1934 tarihinde Atatürk'ün o günlerde yaptığı yurt gezileri çerçevesinde Ayvalık'ı da 88 yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Ergin şöyle konuştu:

"13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık'a 13 Nisan Caddesi'nin başlangıcına otomobiliyle yanaşmasıyla, Ayvalıklılar büyük bir sevinç yumağı oluşturmuş ve Ata'nın etrafını sarmış. Ayvalıklılar coşkuyla caddeye yol boyunca ulu önderin yürümesi için bir kırmızı halı sermişse de kırmızı halıyı gören Atatürk hemen emir vererek halıyı kaldırmış ve halkın yanında saf tutarak yürümeyi tercih etmiştir. Yol boyunca Ayvalıklılar ile yürüyen Atatürk onlarla Belediye binasına kadar sohbet etmiştir. Tabii ki bu esnada, Atatürk'ü görebilmenin, bitip giden bir ulusu ayağı kaldıran bir büyük lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu Ayvalık'ın dört bir yanında hissedilmişti. Bir milleti küllerinden var eden, ülkemizin batıdaki bu nadide ilçesi Ayvalığımızı ziyaret eden Atatürk, kırmızı halıyı ve protokolü bir kenara atarak halkıyla bütünleşmiştir. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin asıl sebebidir. Bizler de görevimiz süresince daha güzel bir Ayvalık için, daha da iyiye erişmeye çalışıyoruz ve bunu değerli Ayvalık halkıyla aynı yolda bütünleşerek ve el ele vererek yapacağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda tek örnek aldığımız lider 88 yıl önce kentimize adımını atan, bizlere bugünde aynı gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'tür."