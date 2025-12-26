Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda "sinsin ateşi" yakıldı, Seymenler sinsin oyunu oynadı.

Ankara Kulübü Derneği, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar Resim ve Heykel Müzesi'nde Seymenlerle ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirildi. Resim ve Heykel Müzesi'nin önünde "Sinsin ateşi" yakıldı. Yakılan ateşin etrafında ise Seymenler sinsin oyunu oynadı. - ANKARA