Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Sinsin ateşi yakıldı ve Seymenler sinsin oyunu oynandı.

Ankara Kulübü Derneği, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar Resim ve Heykel Müzesi'nde Seymenlerle ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirildi. Resim ve Heykel Müzesi'nin önünde "Sinsin ateşi" yakıldı. Yakılan ateşin etrafında ise Seymenler sinsin oyunu oynadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
