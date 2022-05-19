Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bodrum'da Coşkuyla Kutlanıyor - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum Kaymakamlığı tarafından hazırlanan kutlama programı, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen çelen sunma töreni ile başladı.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Garnizon Komutanı Per. Alb. Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, ilçenin adli, idari, askeri yöneticileri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çeşitli oda ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Meydanı'ndaki tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından kutlama programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Yıl boyunca yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirilen kültür ve spor alanındaki yarışmalarda dereceye giren gençlere, başarı belgeleri, ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Program ödül töreninin ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okunması, halk oyunları ve dans gösterileri ile devam etti.

Ayrıca gün boyunca yarımada genelinde belediye hoparlörlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili marşlar çalındı.

Kutlamalar, saat 19.30'da Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde toplanma, bando eşliğinde bayrak ve meşalelerle Bodrum Kalesi'ne kortej yürüyüşü ve saat 20.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde çeşitli okulların gösterileriyle devam edecek.