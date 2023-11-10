Atatürk, ölümünün 85'inci yılında Burdur'da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da törenlerle anıldı.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende iki dakikalık saygı duruşunun ardından Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları çelenkleri, Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk büstüne sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından MAKÜ Konferans Salonu'nda devam eden anma etkinliklerinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken öğrenciler tarafından şiir, kompozisyon ve oratoryo gösterisi ile etkinlikler son buldu. - BURDUR