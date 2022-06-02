Atatürk Ormanına hayvanlar için yem bırakıldı - Haberler

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Atatürk Ormanına hayvanlar için yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Atatürk Ormanına hayvanlar için yem bırakıldı

Bilecik'te doğanın korunması ve çevrenin temizliğine dikkat çekilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bilecik'te doğanın korunması ve çevrenin temizliğine dikkat çekilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi. Atatürk Ormanına hayvanlar için yem bırakılarak, çeşitli aktiviteler yapıldı.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin ekip çalışması dersi çerçevesinde Atatürk Ormanı'nda bir araya gelen öğrenciler yürüyüş yaptı, katı atıkları topladı. Etkinlikte yaban ve sokak hayvanları için ekmek ve yem bırakan öğrenciler, ormanda kitap okudu. Bisiklet sürüşünün de yapıldığı etkinlikte ayrıca kentin doğal güzelliklerinin duyurulması amacıyla fotoğraflar çekildi. Öğrencilere elma ikramının yapıldığı ve sportif aktivitelerin de gerçekleştirildiği etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katılarak, doğanın korunması ve çevrenin temizliği konularında mesajlar verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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