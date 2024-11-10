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Atatürk Köşkü, Ölüm Yıl Dönümünde Yoğun İlgi Gördü

Atatürk Köşkü, Ölüm Yıl Dönümünde Yoğun İlgi Gördü
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı ve vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, ölümünün 86. yıl dönümünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bugüne özel ziyaretçilerine ücretsiz olarak açılan köşk, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı ve vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü ölümünün 86. yıl dönümünde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Köşk, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sebebiyle de bugüne özel ziyaretçilerine ücretsiz olarak açıldı.

Her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği, 19. ve 20. yüzyıl mimarisi ile inşa edilen köşk, özellikle Atatürk'ün burada bıraktığı izler dolayısıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretçiler, köşkün içerisindeki Atatürk'e ait eşyaları ve fotoğrafları yakından görme şansı yakalarken, köşkün mimarisi ve iç dekorasyonu da dikkat çekici özellikler taşıyor. 2024 yılının ilk 10 ayında toplamda 297 bin 996 kişi tarafından ziyaret edilen Trabzon'un en önemli turistik noktalarından biri olarak ön plana çıkan Atatürk Köşkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mersin'den geldiğini belirten Metin Tıraş isimli vatandaş, "Bu müstesna günde Atamızın yıllar önce Trabzon'da kaldığı bu köşkü görmeye geldik. Çok güzel bir ortam, aynı zamanda da bugüne özel bir o kadar duygusal da bir ortam. Modern dünyaya bizleri yetiştirmek için bütün ömrünü harcayan Atamızın vefat yıl dönümünde hislerim çok karışık. İyi ki var olmuş ve bizler için de kendisi sonsuza dek var olacak. Buraya ilk defa geldim. Muhteşem bir yapı. O yılların imkansızlıklarıyla nasıl yapılmış anlamak gerçekten güç. Trabzon çok güzel bir şehir, Köşkün yapıldığı alan çevreye son derece hakim. Bugün hava da çok güzel, bu ambiyansı güzel bir şekilde doyasıya yaşıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 86. yılını anıyoruz diyerek sözlerine başlayan Pakize Tıraş ise, "Burası çok duygusal bir ortam. Şu anda Atatürk Köşkü'nün içinde bulunmanın da gururu içerisindeyiz. Köşkün yeri çok iyi, Trabzon'u seyredebileceğiniz bir noktada. Köşkün içi de çok güzel. Benim buraya üçüncü gelişim. Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygı ve sevgiyle anıyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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