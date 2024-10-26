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Atatürk İlkokulu'nun 'Güvenlik Amcası' Emekli Oldu

Atatürk İlkokulu'nun 'Güvenlik Amcası' Emekli Oldu
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Bilecik'te 10 yıl boyunca Atatürk İlkokulu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Levent Kuru, emekli oldu. Öğrencilerin 'Güvenlik Amcası' olarak tanıdığı Kuru'ya öğretmenleri veda yemeği düzenledi ve ona bir şilt hediye etti.

Bilecik'te Atatürk İlkokulu 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan çocukların 'Güvenlik Amcası' emekli oldu.

Atatürk İlkokulunda 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan, okulun bütün çocuklarını ismi ile tanıyan ve geçen yıl valilik tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilen güvenlik görevlisi Levent Kuru emekli oldu. Kuru'ya okulun öğretmenleri tarafından veda yemeği düzenlenirken, Okul Müdürü Fikret Başak kendisine okulun bir hatırası adına şilt hediye etti. Yeni hayatında Kuru'ya başarılar ve mutluluklar dileyen Müdürü Başak, "Çocukların 'Güvenlik Amcası' emekli oldu. 10 yıldır bu yana okulumuza hizmet eden ve her öğrenciye ismiyle hitap ederdi. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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