Atatürk İlkokulu'ndan Gazze'ye Destek Etkinliği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerinin rehberliğinde Türk ve Filistin bayraklarını ellerine alarak "Gazze" kareografisi oluşturdu. Etkinlik, dronla havadan görüntülendi. Etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için barış ve dayanışma mesajları verdi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız öğrencilerimize sadece akademik değil, insani değerleri de kazandırmak. Gazze'de yaşanan acılara kayıtsız kalmamak ve çocuklarımızda duyarlılık oluşturmak istedik" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de "Gazze'deki çocukların acı çekmesini istemiyoruz. Onlara dualarımızla destek oluyoruz. Savaş olmasın, barış istiyoruz, çocuklar ölmesin" ifadelerini kullandı.

Sındırgı Atatürk İlkokulu'ndaki etkinlik, veliler ve ilçe halkı tarafından da büyük takdir topladı. - BALIKESİR