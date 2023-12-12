Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dev led ekran kuruluyor

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde inşaat süreci devam ederken, alana etkinliklerde kullanılmak üzere dev led ekranların kurulduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Dünyanın 5., Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı. Ancak inşaat çalışmaların devam ettiği millet bahçesinde şuanda vatandaşların girişine izin verilmiyor. İnşaat çalışmalarındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. İçeride ayrıca etkinlikler için dev led ekranlar kuruluyor. İşçilerin ekranları kurmak için vinç üzerinde çalıştığı anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. Millet bahçesi dikilen ağaçlar ve çimlendirme çalışmaları ile yeşile bürünmeye başladığı görülüyor. 2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak. 4 mevsim yeşil kalabilecek ağaç cinslerinin kullanılması ile parkta 145.300 adet ağaç dikilecek. 9 ayrı noktadan giriş ve çıkışların yapılabileceği parkta 2,5 kilometre uzunluğunda yapay dere oluşturulacak. Ayrıca 10 bin metrekare çocuk oyun alanları ve 2,5 kilometre bisiklet yolları yapılacak. - İSTANBUL