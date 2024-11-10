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Atatürk, Eskişehir'de Anıldı

Atatürk, Eskişehir'de Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal etmesinin 86'ncı yıl dönümünde Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentte 10 Kasım töreni, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile vatandaşlar katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin, Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulunuldu. Tramvaylar ve araçlar da 2 dakikalığına durdu. Saygı duruşunun ardından, askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Tören, Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku'nun okunmasının ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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