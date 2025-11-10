Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yıl Dönümünde İstanbul Havalimanı'nda Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda töreni düzenlendi. Havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne Türk bayrağı ile Atatürk portresi asıldı. Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği alanda toplandı. Havalimanı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde havalimanı personeli ve çok sayıda yolcu saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - İSTANBUL