Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bolu'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında Bolu'da düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bolu'da saygıyla anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını kaybetmesinin üzerinden 86 yıl geçti. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bolulular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak adına Anıtpark'ta toplandı. Kurumlar ve STK'lar Atürk anıtına çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Bolu'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte kent genelinde hayat durdu. Araçlarından inerek trafiği durduran vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyarak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. - BOLU