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Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı

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Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.

Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Osmaniye Güvenlik Hukuk Yerel Politika Haberler

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