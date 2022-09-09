Atatürk Bulvarı'nda asfaltlama çalışmaları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları devam ederken, kent merkezinde ise asfaltlama çalışmaları başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları devam ederken, kent merkezinde ise asfaltlama çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz haftalarda hat döşeme çalışmaları tamamlanan Atatürk Bulvarı'nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Proje çerçevesinde diğer noktalarda da yeraltı çalışmaları devam ederken, Hürriyet Mahallesi'nde ise dolgu çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK