Haber : Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak

 - Güncelleme:
Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak

Bilecik kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı istikameti bir ay boyunca kamyon ve tır gibi ağır araçlara kapalı olacak.

Bilecik kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı istikameti bir ay boyunca kamyon ve tır gibi ağır araçlara kapalı olacak. Bu süre boyunca belirli aralıklarla binek araçlara da izin verilmeyecek.

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan bilgilendirici açıklamada "Belediyemiz tarafından şehrin birçok noktasında devam eden altyapı ve kanalizasyon çalışmaları, şehir merkezinde de gerçekleştirilmektedir. 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle Kamyon ve TIR gibi büyük araçlara, Atatürk Bulvarı istikameti 30 gün boyunca trafiğe kapatılmıştır. Binek araç kullanıcılarına ise belirli aralıklarla kademeli olarak açık olacaktır. Binek araçların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımıza duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Eski Belediye Kavşağı'ndan eski otogar istikametine iniş yolu komple kapanırken, araç sahipleri ve bu güzergahtaki esnaf bu duruma isyan etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı Bilecik Tragger Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title