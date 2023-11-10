Atatürk 85. ölüm yıl dönümünde Bakü'de törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85'inci yılı nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Atatürk Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, elçilik çalışanları, Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Büyükelçi Bağcı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Atatoğlu'nun Atatürk heykeline çelenk bırakması ile başlayan törende, büyükelçilikteki bayrak yarıya indirilerek saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı törende yaptığı konuşmada Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, "Bu anma programımızı Atatürk'ün sevinci, sevincimiz, kederi, kederimizdir dediği ve Türk kapısı olarak gördüğü kardeş Azerbaycan'da gerçekleştiriyor olmak bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Ulu Önder Atatürk. Birinci ve İkinci Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşarak yenik çıkan, adeta her şeyini yitirmiş görülen bir milleti çok zor şartlar altında işgale, baskılara ve mandacılara boyun eğmeyecek. ya istiklal ya ölüm diyerek yüce milletimizi bağımsızlık ve özgürlük için milli mücadele ruhunda birleştirmiş, son yurdumuz Anadolu'nun düşmanların işgalinden kurtarılmasına ve ardından Cumhuriyetimizin kurulmasına liderlik etmiştir" dedi.

Atatürk'ün bir arada ve bağımsız yaşama iradesinin mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine de örnek olduğunu vurgulayan Bağcı, "Atatürk, Cumhuriyetimizin onuncu yıl söylevindeki ifadeleriyle az zamanda çok ve büyük işler yapmış, vizyonu, ilke ve inkılapları ile genç Cumhuriyetimizin her alanda kalkınmasına öncülük etmiş, Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine yüce duygularla bağlı, bağımsızlığımızı, vatan savunmasını ve sevgisini en önde tutan, tüm varlığını Türk milletine adamış eşsiz bir devlet adamı ve komutandı. Atatürk'ün 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözleriyle bizlere yönelik beklentilerini, bu doğrultuda gösterdiği hedefleri ve mücadele azmini yalnızca 10 Kasım'da değil, her daim içimizde taşıyoruz. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti temelinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarma hedefine ulaşmak bize bıraktığı en büyük mirastır. Bizler, Ulu Önder Atatürk'ün rehberliğinde Milli Mücadele'nin aziz kahramanlarından emanet ve miras aldığımız Cumhuriyetimizi çok çalışarak, vesayetle, iç ve dış düşmanlara karşı koruyarak ve güçlendirerek 100'üncü yılına ulaşmış bulunmaktayız" ifadelerini kulandı.

Atatürk'ün "En büyük eserim Cumhuriyettir. Onu biz kurduk, yaşatacak olan sizlersiniz" sözlerine vurgu yapan Bağcı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamanın haklı gurur ve onurunu bir kez daha yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşunun 100'üncü yılında 86 milyon nüfusu, 1 trilyon doları aşan gayrisafi milli hasılası ile dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü, itibarlı, arabulucu, sorun çözücü, küresel adaletsizliklere karşı adaletin savunucusu, mazlumların gür sesi ve umudu olmuştur. Atatürk'ün en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönü ile sahip çıkma, sonsuza kadar yaşatma, daha ilerilere taşıyarak milletimizi müreffeh kılma, mazlumlara umut olma çabamız ve kararlılığımızı yineliyoruz. Ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde ulu Önderi her daim hatırlayacağımızı belirterek bir kez daha minnetle ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Atatürk heykeline, karanfil bırakmasının ardından tören sona erdi. - BAKÜ